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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK sözde eyalet sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, Sincar'da etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberine göre, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, öldürüldü.

MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'da ortak operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, etkisiz hale getirildi.

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