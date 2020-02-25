Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK sözde eyalet sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, Sincar'da etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, öldürüldü.
MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar'da ortak operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, etkisiz hale getirildi.