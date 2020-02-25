YEREL

Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı

ANKARA'da, zemininde çökme meydana gelen, 3 katlı apartman, tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Buharlı Sokak'ta bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Yaklaşık, 6 aydır zemininden su aldığı belirtilen 1 numaralı dairenin tabanında çökme meydana geldi.

Dairenin tabanından ayrılan kısmı gören ev sahibi, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri, yapılan incelemede binada çökme tehlikesi olduğunu belirledi. Alınan tahliye kararının ardından bina sakinleri, zilleri çalınarak uyandırıldı.

Evlerinden çıkan vatandaşlar, apartman önünde bekleyişe geçti. Boşaltılan apartmanın zabıta tarafından mühürlenmesinin ardından da kimi bina sakinleri akraba ve komşularına, gidecek yeri olmayanlar da belediyenin misafirhanesine sığındı.

Apartman yöneticisi Yaşar Güler, bir dairenin salonunda meydana gelen çökme nedeniyle binanın tahliye edildiğini belirterek, "18 daire var, arkadaşlardan bilgi bekliyoruz. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli maaşları ve bayram ikramiyesiyle ilgili Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia
MİT ve TSK yine ortak yaptı! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın önemli ismi yok edildi
Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi son dakika açıklamalar
Fatih Terim Belhanda'yı böyle motive etmiş: Senin için vazgeçtim
Dolar 6.10 seviyesinde dengelendi! Piyasalar diken üstünde
FETÖ'ye 24 ilde eş zamanlı kritik operasyon! Muvazzaf askerler de var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli Ece Erken'in yemi sevgilisi kimdir?
Yasak Elma 71. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 33. bölüm fragmanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken yasak aşk bombası detaya bakın
Vuslat 43. bölüm fragmanı
3 aylar ne zaman giriyor 2020 bugün oruç tutulur mu?