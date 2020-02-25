MEDYA

Babil 7. bölüm fragmanı

Babil dizisi 7. yeni bölümüyle 28 Şubat 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 28 Şubat 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar paylaşımı
Perinçek'in sözleri İsmail Saymaz'ı çıldırttı
Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı
Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet ettiler
Ahmet Ağaoğlu'dan Rıdvan Dilmen'e cevap!
Rus uçağı Türkiye üzerinde gözlem yapacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 544. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 110. bölüm fragmanı
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Mucize Doktor 24. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 12. bölüm 2. fragmanı
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?
Benim Adım Melek 22. bölüm 2. fragmanı
Sevindiren rakamlar! Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi