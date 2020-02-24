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Galatasaray taraftarı 20 yıl sonra gelen zafer sonucu şükür namazı kıldı!

Galatasaray tam 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi, tarihi bir sonuç elde edildi. Galatasaray'ın elde ettiği galibiyetin ardından bir taraftarın yol ortasında şükür namazı kılması, sosyal medyada gündem oldu.

Maçın ardından Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında kutlamalar yaptı. Sosyal medyada "şükür namazı" mesajıyla paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.

Görüntüde Galatasaray bayrağı önüne seren bir kişinin namaz kıldığı, çevredekilerin ise bu kişiye "Allah kabul etsin" diyerek destek verdiği görüldü.

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