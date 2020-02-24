YEREL

Çorum İHH’dan İdlib’e 16 tır yardım

Çorum İHH’nın Suriye Kış Yardımı kampanyası kapsamında hazırlanan 16 TIR’lık yardım konvoyu dualarla yolcu edildi.

 Kampanyaya sivil toplum kuruluşları, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar büyük destek verdi. İçerisinde 400 nitelikli insani yardım malzemesinin bulunduğu 16 tır yardım Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin himayesinde “İdlib’e Acil Yardım” adı altında başlatmış oldukları yardım kampanyasının Çorum halkından önemli bir destek gördüğünü açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lucescu'nun en büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak
Atakan Kayalar'la ilgili çok konuşulacak iddia! Ailesine dava açabilir
Altın uçuşa geçti! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Sevdiği kız verilmeyen çocuk intihar edince aşiret başlık parasını kaldırdı
Derbi sonrası 57 kişi için işlem yapıldı
25 baro imzalı sonuç bildirgesi: Türkiye tarihin en ağır yargı krizini yaşıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ davası
Selin Ciğerci derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı olay oldu
Sevindiren rakamlar! Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi
Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme
Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
Ramazan ne zaman giriyor 2020 ilk oruç ne zaman tutulacak?