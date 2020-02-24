Çorum İHH’dan İdlib’e 16 tır yardım
Çorum İHH’nın Suriye Kış Yardımı kampanyası kapsamında hazırlanan 16 TIR’lık yardım konvoyu dualarla yolcu edildi.
Kampanyaya sivil toplum kuruluşları, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar büyük destek verdi. İçerisinde 400 nitelikli insani yardım malzemesinin bulunduğu 16 tır yardım Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin himayesinde “İdlib’e Acil Yardım” adı altında başlatmış oldukları yardım kampanyasının Çorum halkından önemli bir destek gördüğünü açıkladı.