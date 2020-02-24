Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme

Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de 21 yıllık Kadıköy saltanatı yıkıldı.

Derbi müsabakasının ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.