Diyarbakır annelerinden Muhteber Birlik evladına kavuştu! Haberi Bakan Soylu verdi
DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı binası önünde "Evlat nöbeti" tutan annelerden Muhteber Birlik, evladına kavuştu.
HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.
Bakan Soylu telefonla aradı
Müjdeli haberi anneye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla arayarak verdi.
5 yıllık hasret son buldu
Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Muhteber Birlik, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi'ye 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.