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İstanbul Fatih’te birinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

FATİH’te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti. Yaşanan olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olay, saat 05.15’te Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği düşünülen kişinin yaşının 67 ve isminin de V.Y. olduğu öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

V.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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