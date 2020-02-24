Survivor 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ünlüler takımından bir isim potada..

Ünlüler ile Gönüllüler, birer dokunulmazlık oyununu kazanınca final oyunu oynandı. Soluk soluğa izlenen Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ise bayrak oyunu belirledi. Gönüllüler Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

SURVIVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı oyunu kaybetmenin hüznünü yaşarken takımdan bir isim eleme potasına girdi. Yapılan oylamalar sonucunda Derya eleme adayı oldu.

AVANTAJ OYUNU HEYECAN KATTI

Oyun öncesinde ise seçme avantajı için takım olarak oyun oynadılar. Son bölümde avantaj oyunu için her iki takımdan dört kadın, dört erkek karşılaştı. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını, hem erkekler hem kadınlarda avantaj oyununu kazanan takım elde etti.

Survivor 7. yeni bölümü ile yarın akşam TV8 ekranlarında.