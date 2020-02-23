Fenerbahçe taraftarı sinirden kafasını koltuğa vurdu

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken sarı lacivertli takımın, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe taraftarı için Galatasaray'a karşı Ülker Stadı geçilmez kale olarak görülüyordu.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinden sonra tribünlerde koltuklar havaya uçuştu. Bir taraftarın ise kafasını sürekli koltuğa vurması, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.