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Fenerbahçe taraftarı sinirden kafasını koltuğa vurdu

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup etmesini kendisine yediremeyen bir Fenerbahçe taraftarının öfkesi dikkatleri çekti

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken sarı lacivertli takımın, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe taraftarı için Galatasaray'a karşı Ülker Stadı geçilmez kale olarak görülüyordu.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinden sonra tribünlerde koltuklar havaya uçuştu. Bir taraftarın ise kafasını sürekli koltuğa vurması, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

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