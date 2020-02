İran’da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Türkiye ise, İran ile olan sınır kapılarını kapattığını açıkladı.

İran’da her geçen gün coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Türkiye’den yeni bir karar geldi. Son dakika bilgisine göre, Türkiye, İran ile olan sınır kapılarını kapattı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran ile sınır kapılarının kapatıldığını belirterek, “Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Coronovirüs Bilim Kurulu toplantısını yaptı, her ihtimal masaya yatırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu özellikle yakında takip etmektedir. Coronovirüs Bilim Kurulu alacağı karara uyulması talimatı verdiler. İran sınırıyla ilgili kararlar tüm valiliklere bildirilmiş oldu. Bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu” dedi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Vatandaşlar, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yetkililere İran sınırının kapatılması için çağrıda bulunmuştu. Twitter'da ''#iransınırkapısıkapatılsın' etiketiyle kısa süre içerisinde binlerce Tweet atılmıştı. Bu gün yine sosyal medyada Van'da İran'dan gelen coronavirus şüphelisi kişiler hastanede görüntülendi.