Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınır kapısını kapattı

İran’da koronavirüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye tüm sınır kapılarını kapattı. yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran’la üç sınır kapımız bulunuyor. Ayrıca Iğdır’da Nahcıvan’la Dilucu sınır kapısı bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı" dedi.

"32 ülkede toplam koronavirüs vakası sayısının 80 bine yaklaştığını belirten Bakan Koca, "Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran’da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor." dedi.

İran Sağlık Bakanı’yla bizzat görüştüğünü hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu’nun önerisiyle, tavsiye kararları kapsamında sınır hareketliliğinin azaltılması noktasında, ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu" ifadelerini kullandı..

İşte kapatılan sınır kapıları

Koca kapatma kararını şu cümlelerle duyurdu: "Bugün itibariyle İran’da vaka sayısı 43 ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran’la üç sınır kapımız bulunuyor. Ayrıca Iğdır’da Nahcıvan’la Dilucu sınır kapısı bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı."

Tüm uçuşlar tek taraflı durduruldu

*Kara ve demiryolu geçişleri saat 17.00, tüm uçuşlar ise tek taraflı ve geçici olarak saat 20.00 itibariyle durduruldu" diyen Sağlık Bakanı Koca, "Dışişleri Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ile ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halindeyiz. Kararlar, tüm valiliklere bildirilmiş oldu." dedi.