Fahrettin Koca: "(İran) Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere rahmet dileyen Koca, yaralıların tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini söyledi.

Dün sabaha karşı Almanya'daki ırkçı saldırının herkesi sarstığını belirterek, "Frankfurt Başkonsolosluğumuzla görüştük. Olayda yaralanan soydaşlarımızdan anavatanlarında, Türkiye'de tedavi olmak isteyen olursa hemen ambulans uçakla ülkemize getirip tedavilerine burada devam edebiliriz." dedi.

Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bugün itibarıyla en son İsrail de dahil olmak üzere 31 ülkede görüldüğünü belirterek, "Şu an toplam vaka sayısı 76 bin 775'e ulaştı. Toplam ölen kişi sayısı 2 bin 249 oldu. Ölenlerin yüzde 99,6'sı Çin'de. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 19 bine yaklaştı." diye konuştu.

Erken dönemde aldıkları tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarına işaret eden Koca, ancak hastalığın komşu ülke İran'da görülmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu haber üzerine Koronavirüs Bilim Kurulunun dün ve bugün İran gündemiyle iki toplantı yaptığını belirten Koca, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca İran makamlarıyla ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşmeleri de gerçekleştirdik." dedi.

Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir saat süren telefon görüşmesi yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu kendisine ifade ettiğini bildirdi.