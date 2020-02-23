Bakan Süleyman Soylu açıklaması Van'daki depremde 7 kişi hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi.
Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı. Bakan Süleyman Soylu, enkaz altında kalan 7 vatandaşımızın öldüğünü açıkladı.