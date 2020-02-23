Bakan Süleyman Soylu açıklaması Van'daki depremde 7 kişi hayatını kaybetti!

Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi.

Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı. Bakan Süleyman Soylu, enkaz altında kalan 7 vatandaşımızın öldüğünü açıkladı.