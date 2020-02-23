Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun iddialara cevap verdi

Büyükelçi Ozan Ceyhun, hakkındaki iddiaları yanıtladı:

- "Elbette benim 17-25 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın yanında, olmam gereken yerde olmam, 15 Temmuz akşamı Ankara'da almam gereken tavrı almam ve bugüne kadar da aynı çizgiden hiç sapmadan Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yürüdüğü yolda hiç tereddütsüz izinde yürümeye çaba göstermem belli ki bazı çevreleri rahatsız ediyor"

- "Galiba bazıları Avusturya'ya gidip benim bu konularda ülkesini dört dörtlük temsil eden ve bu konularda yılmadan, usanmadan mücadele edecek bir büyükelçi olmam konusunda bir rahatsızlık duyuyor"

- "Yıllardır Avrupa'da FETÖ, PKK gibi terör örgütlerini ve onların yandaşlarına karşı mücadele ettiğim bilinen bir gerçek. Onlar tarafından da çok ağır suçlara maruz kalan bir insan olarak Avrupa'da yaşamımı sürdürüyorum. Bu nedenle de Alman politikasından bana yönelik olarak çok bedeller ödetildi. Bütün bedelleri ödedim, helal olsun. 'Ülkem için canım feda' diyerek bugüne kadar da bunları hiç dert etmedim"

- "Kendisini hiç tanımadığım Sayın Mustafa Eroğlu'nun şehit edilmesi hadisesi ile bu konuda suçsuzluğum kanıtlanmış olmasına rağmen hala adımın zikredilmesini üzüntüyle esefle bu kadar rahat ve pervasız bir şekilde masum bir insanın hakkının ihlal edilebilmesini de hayret ederek izlemekteyim"

- "1977 yılı kastedilerek adımın anıldığı menfur hadisenin yaşandığı iddia edildiği dönemde ben 16 yaşında bir insandım. Şahsen doğduğu günden 59 yaşımda olduğum bugüne kadar Adanalı olmama rağmen bir Adana Yurdu'nun da nerede olduğunu hiç bilmedim ve bilmiyorum"

- "12 Eylül Sıkıyönetim Mahkemesi nezdinde benim adımı işkence altında zorla söylediklerini söyleyen iki kişinin beraat etmelerine rağmen ben bu konu nedeniyle mağduriyet yaşadım"