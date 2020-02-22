Diyarbakır'da düğünde ortalık savaş alanına döndü

lay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı. Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.