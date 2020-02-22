Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, İzmir'e kazandırılan projeleri tek tek anlattı.

Erdoğan, konuşmasının ardından 455 milyon euro maliyetle yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun test sürüşünü makam aracıyla yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük projelerde imzası olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.