Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması
Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Binali Yıldırım vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, İzmir'e kazandırılan projeleri tek tek anlattı.
Erdoğan, konuşmasının ardından 455 milyon euro maliyetle yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun test sürüşünü makam aracıyla yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük projelerde imzası olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.