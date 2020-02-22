Bakan Soylu’dan Abdullah Gül'e çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Soylu, Gül'ün tartışma yaratan açıklamalarıyla ilgili sert sözler sarfedecek, "içime hançer gibi saplanmıştır." ifadelerini kullandı.

O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.