Bakan Soylu’dan Abdullah Gül'e çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamalarına "Yazıklar olsun size" diyerek çok sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Gül'ün tartışma yaratan açıklamalarıyla ilgili sert sözler sarfedecek, "içime hançer gibi saplanmıştır." ifadelerini kullandı.
O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.