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Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna olay cevap

Türkiye'nin son günlerde konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar, konuk olduğu programda "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna "Evet. Uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" yanıtını verdi.

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan Atakan Kayalar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Erol Köse'nin konuğu olan Kayalar, canlı yayında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Okuduğu kitaplar, ilginç söylemleri ve yaptığı yorumlarla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı isim olan Atakan Kayalar'a konuk olduğu son canlı yayında "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Atakan, "Evet, uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" ifadelerini kullandı.

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