GÜNCEL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 12 Dev Adam'a destek

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye-Hollanda arasında oynanan maça Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Harp Okulu öğrencileri ve komutanları tribünde yerlerini alarak milli takıma destek oldu.

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D grubunda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Hollanda Erkek Basketbol takımı arasında Ankara Spor Salonunda oynanan maçta tribünlerde renkli anlar yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri ve komutanları kendilerine ayrılan tribünde Milli Takıma destek verdi.

Askerlerin coşkulu desteği bütün salonu etkiledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü!
Ankara'da Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Kiev-Moskova treni karantinaya alındı
Fenerbahçe'de Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Gram altın rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son durum
Annesi neden yaptın diyerek feryad etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zümrüdüanka 5. bölüm 2. fragmanı
Hekimoğlu 9. bölüm 2. fragmanı
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Adıyaman'da dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı
Korona virüsü nedeniyle bir kent daha karantina altında
Millet Kütüphanesi e devlet üyelik başvuru ekranı kayıt açtırma
Bir Zamanlar Çukurova 57. bölüm fragmanı
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?