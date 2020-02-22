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Atakan Kayalar için 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan ilginç uyarı

Atakan Kayalar ile ilgili tartışmalara katılan 90'ların 'dahi çocuğu' olarak bilinen Selimcan Sazak, "Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncülerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye gündemine oturdu.

Tartışmalar üzerine devreye giren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.

Günlerdir hakkında bir çok haber yapılan Atakan'ın durumu akıllara 90'ların süper çocuğu 'Selimcan'ı getirdi.

Filozof Atakan'ın sosyal medyada gördüğü ilgi sonrası TV'lerin peşine düştüğü Selim Sazak Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yıllardır Washington Post, Foreign Affairs ve Foreign Policy'de onlarca defa yazdım. 4-5 uluslararası akademik ödülüm, kendi adımla 100'ün üzerinde yazım, raporum, yayınım var. Bu zamanda bir kez aramayan 'büyük' TV'ler şimdi 'süper çocuk' magazini için telefonumu aşındırıyor. Böyle bir magazinle ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmedim. Yıllardır beni tanıyıp 'o çocuk sen miydin ya?' yazanlar var, görüyorsunuz. Bu 'dahi' fetişini doğru bulmuyorum ve parçası değilim. Siz de olmayın. Konuşacak daha büyük meselelerimiz var" ifadelerini kullandı.

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