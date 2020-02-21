MEDYA

Mucize Doktor 24. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 24. yeni bölümüyle 27 Şubat 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 27 Şubat 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına çevirdi
BM'den İdlib açıklaması: Derhal son bulmalı
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Sivasspor kazandı! Liderlik koltuğunu kaptı
ABD'den Türkiye'ye başsağlığı açıklaması
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD’de jet yakıtı taşıyan tankerde patlama
Afili Aşk 35. bölüm fragmanı
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Korkutan kar oyunu! Kürekle kurtardılar
Çukur 89. bölüm fragmanı: 3. sezon 22. bölüm
Millet Kütüphanesi e devlet üyelik başvuru ekranı kayıt açtırma
Malatya'da ağaçta kalan kediyi fotoğrafçı kurtardı
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?