POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den Patriot istenmesiyle ilgili soruyu "Biz nasıl Rusya'dan S-400 aldıysak gelin siz bize de Patriot verin alalım dedim. Onlar bize olumlu bir cevap vermediler" diye yanıtladı.

Önceki akşam ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi almak için talepte bulunduğunu yazdı.

Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi alacağı haberleri Twitter'da tartışmalara neden oldu. Aynı anda hem Rus S-400'leri hem Amerikan Patriot sisteminin aynı anda kullanılıp kullanılamayacağı gündemi meşgul etti.

"S-400 de kullanabiliriz Patriot da kullanabiliriz"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman Trump'a "Biz nasıl Rusya'dan S-400 aldıysak gelin siz bize de Patriot verin alalım" dedim. Biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz Patriot da kullanabiliriz. Onlar bize olumlu bir cevap vermediler.

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