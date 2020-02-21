Filozof Atakan Kayalar Youtube videosu ile şaşırttı!

Sosyal medyadaki video paylaşımından sonra bir anda ünlü olan Atakan'ın hakkında konuşulmaya devam ediyor.

Son günlerin konuşulan isimlerinden "küçük filozof" Atakan Kayalar'ın Enes Batur hakkında konuştuğu bir Youtube videosu ortaya çıktı.

Çektiği videoda "Enes Batur benim hayranım" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam etti.