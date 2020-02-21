MAGAZİN

Filozof Atakan Kayalar Youtube videosu ile şaşırttı!

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve yaptığı açıklamalarla şaşırtan Atakan Kayalar, Enes Batur hayranı çıktı!

Sosyal medyadaki video paylaşımından sonra bir anda ünlü olan Atakan'ın hakkında konuşulmaya devam ediyor.

Son günlerin konuşulan isimlerinden "küçük filozof" Atakan Kayalar'ın Enes Batur hakkında konuştuğu bir Youtube videosu ortaya çıktı.

Çektiği videoda "Enes Batur benim hayranım" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akademisyen Ceren Damar davasında karar çıktı: Ağırlaştırılmış müebbet yedi
Borussia Dortmund taraftarına 3 yıl deplasman yasağı
Armağan Çağlayan asker eşleri soyunsun diyen Negahan Alçı'ya dava açtı
Atakan Kayalar için Aile Bakanlığı devreye girdi
Güya koyun kafasıyla büyü bozmuş! 2 milyon lira da tokatlamış
İsrail Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs İsrail'de de görüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk
Atakan Kayalar'ı en sonunda delirttiler! "Gaipten sesler duyuyorum" demeye başladı
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Minik Serçe Sezen Aksu 'Ben De Yoluma Giderim' ile müzik dünyasını salladı!
Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye şok yanıt: Seni dinlemiyorum
Millet Kütüphanesi e devlet üyelik başvuru ekranı kayıt açtırma
Ryan Babel rakibini taklit etmesi geceye damga vurdu
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?