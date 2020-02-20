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İdlib'e operasyon başlatıldı! Rejim hedefleri böyle vuruldu

Anadolu Ajansı'nın son dakika geçen haberinde Suriye ılımlı askeri muhalifler İdlib'in güneyinde operasyon başlattı. TSK, İdlib'in Serakib ilçesindeki rejim hedeflerinin vurulduğu görüntüler paylaşıldı.

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun İdlib'e operasyon başlattığı duyuruldu. Haberi AA son dakika olarak duyurdu.

Astana ve Soçi'de varılan mutabakatları hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen kural tanımaz Esed rejimi güçlerine karşı, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin operasyon başlattığı bildirildi.


SMO Serakib ve Neyrab köyüne girdi

SMO, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

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