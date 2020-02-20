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İBB'ye ait hafriyat kamyonu yokuş aşağı gelerek araçların üzerine devrildi!

GAZİOSMANPAŞA'da İBB'nin asfalt döküm kamyonu, yokuşu çıkamayarak geri geri kaymaya başladı. İki araca çarpan kamyon devrildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İslambey Caddesi'nde meydana geldi.

Yokuşu çıkmaya çalışan 34 as 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm aracı, patinaj yapmaya başladı. Yerinden kalkamayan asfalt kamyonu, bir süre sonra geri geri kaydı. Yokuştan aşağı metrelerce kayan kamyon iki otomobile çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada caddeden geçen insanın olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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