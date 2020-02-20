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Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

ALİBEYKÖY cep otogarında yaşanan yol verme kamyonet sürücüsü otobüsün altında kaldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 26 Ocak günü öğle saatlerinde Alibeyköy cep otogarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 06 LK 134 plakalı otobüsle Ankara-İstanbul seferini yapan sürücü C.O, yolcularını indirmek için Eyüpsultan Alibeyköy'deki cep otogarına girmek üzereyken, 34 CGB 840 plakalı kamyonetin sürücüsü Gazi G. (45) ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Kamyonetten inen sürücü Gazi G., hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışmayı sürdüren Gazi G., otobüsün altında kaldı. Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarısı üzerine şoför, otobüsü durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan Gazi G.,’ye sağlık görevlilerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Gazi G.,’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü C.O., emniyete götürüldü. İfadesi alınan otobüs sürücüsü serbest bırakıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yol verme kavgası nedeniyle sürücüler arasında yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs Otogara girmek üzereyken kamyonet sürücüsü araçtan iniyor. Otobüs şoförünün olduğu alana doğru gelen kamyonet sürücüsü otobüsün altında kalıyor.

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