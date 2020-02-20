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TIR şoförü kavga ettiği iş arkadaşlarını TIR'la kovaladı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki asfalt üretim tesisinde kıdemli şoför Selahattin B., sorumluluğu altında bulunan şoförle tartıştıktan sonra otoparktaki TIR'ı çalıştırıp, üzerine sürdü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, pazartesi günü, Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. İş yerinde kendisi de şoför olan ve diğer şoförlerden de sorumlu Selahattin B., iddiaya göre, bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Selahattin B., tartışma sonrası iş yerinin otoparkında park halindeki TIR'ı çalıştırdı ve şoför ile asfalt işçilerinin üzerine sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler ve şoför, panikle kaçıştı. Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından iş yerinden çıkıp, hızla gitti. TIR'ı iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatını tehlikeye atan, Selahattin B.'nin arandığı belirtildi.

Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Selahattin B.'nin, TIR'a bindikten sonra asfalt işçileri ile şoförün üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR'a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.'ye engel olmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

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