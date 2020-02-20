Muğla'da keçi dördüz doğurdu

Menteşe'nin kırsal Salihpaşalar Mahallesi'nde oturan, evli ve 3 çocuk annesi çiftçi Rana Otçu'ya ait 'Saanen' cinsi keçi, dördüz doğurdu. Keçilerinden birinin ilk kez dördüz doğurduğunu gören Otçu, anne keçinin sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle yavruları ahırdaki karton kutu içinde, biberonla beslemeye başladı. Yavrulara saat başı süt veren Otçu, birkaç gün içinde anne keçinin süt veriminin artacağını söyledi.

'TEK UĞRAŞIM DÖRDÜZ DOĞURAN KEÇİLERE BAKMAK'

Keçilerin sağlıklı büyümesi için çaba gösterdiğini belirten Otçu, "Büyük ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ancak şu an tek uğraşım dördüz doğuran keçimin oğlaklarına bakmak. Anne keçinin sütü yetmediği zamanlarda biberonla yavruları besliyorum. Sağlıklı ve iyi durumdalar. Onları çok seviyorum. Bakımları için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

'DÖRDÜZ DOĞUMLAR BİNDE 40 ORANINDA GÖRÜLÜYOR'

Muğlalı veteriner hekim Yusuf Kayacık ise "'Saanen' cinsi keçilerde, ikiz ve üçüz doğumlar oluyor. İkizlik oranı yüksek olan bir ırk. Dördüz doğumlar ise binde 40 oranında görülüyor. Çok fazla karşılaşılmaz. Hayvanın iyi beslenilmesiyle de alakalı. Anne keçi için dört yavruyu beslemek zordur. Burada aileye de iş düşüyor. İyi gözlem altında tutulması gerekiyor" diye konuştu.