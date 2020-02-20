Survivor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 4. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine adaya gelen iki yeni yarışmacıyı anons ederek tanıtması, hem izleyenleri hem ada halkını heyecanlandıracak. Cuma akşamı oynanacak olan ödül oyununda takımların karşı karşıya gelmesi ve Mert Öcal'ın iddialı sözleri ise 4. bölüme damga vuracak. Peki, Survivor ünlüler takımına gelen isimler kimler? İşte, Survivor'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

SURVİVOR'A YENİ GELEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor’da Ünlüler takımından Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner’in sakatılıkları nedeniyle yarışmadan ayrılması dolayısıyla, Survivor ünlüler takımına 2 isim dahil olacak. Survivor'a gelecek olan isimler sır gibi saklanırken, yeni yarışmacılar 21 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde yanıt bulacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.