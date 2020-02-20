Almanya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Nargile kafeye saldırı gerçekleştiren iki şüpheli bir evde ölü bulundu. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.

Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.