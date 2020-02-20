DÜNYA

Almanya'da silahlı saldırı: 11 ölü

ALMANYA'nın Hanau kentinde üç nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Kafelerden birinin sahibinin Konyalı bir Türk vatandaşı olduğu ve ölenlerden 5'inin Türk olduğu belirtiliyor.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Nargile kafeye saldırı gerçekleştiren iki şüpheli bir evde ölü bulundu. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.

Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizler Ozan Tufan'ı izlemeye geliyor
Almanya'daki ırkçı saldırıya Beştepe'den tepki Almanya'dan azami çaba istendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi borcu olanlar için açıklama
Erdoğan'ın '1 dolar' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Türkçe Olimpiyatları için özel para bastırdı
Almanya'da saldırı Türklerle birlikte 11 kişi öldü! Saldırgan bakın kim çıktı
Tüketici güven endeksi rakamları belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı
Uraz Kaygılaroğlu eşi Melis İşiten kimdir ne zaman ayrıldılar?
Benim Adım Melek 22. bölüm fragmanı
Ramo 7. bölüm fragmanı
Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. bölüm 2. fragmanı
Atakan Kayalar nereli annesi ve babası kimdir?