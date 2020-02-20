ABD ve Rusya askerlerinden it dalaşı

Suriye'de askeri unsurları bulunan ülkeler arasında gerginlik hem havada hem de karada devam ediyor.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde devriye atan iki ülkenin zırhlı araçları kaza yaptı.

ABD'ye ait zırhlı araç, kendisini geçmeye çalışan Rus zırhlısını yolun dışına çıkarttı.

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.