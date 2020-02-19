Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "İdlib" açıklaması

Bir gazetecinin, dün Moskova'da heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatarak, İdlib'deki son gelişmeleri sorması üzerine Akar, oradaki meselenin, bir askeri, güvenlik ve savunma meselesi olduğunu belirtti. Akar, fakat bunun öncesinde ve ötesinde orada bir insani dram yaşandığını anımsatarak, insani konunun iyi anlaşılmasının önemine işaret etti.

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada milyonlara varan insan evini, barkını terk etti. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlılar, zor arazi ve hava koşullarında, yağmurun, karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince özellikle bu insani dramı düzeltmek, ona bir çare bulmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Kızılayımızla, AFAD ile el ele vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle oradaki insanlık dramını, trajediyi, milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya, ona bir merhem olmaya çalışmaktayız. Rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onları inkar etseler de bunların fotoğrafları, videoları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle, özellikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması, birinci amacımız bu. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan görüşleri, talepleri, ilkeleri aynen koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Soçi anlaşması diyoruz, Astana mutabakatı ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlardaki ilkeler neyse tarafların bunlara uymasını bekliyor, bunu talep ediyoruz."

Türkiye'nin uluslararası hukuka, insanlığa, tarihine, kültürüne uygun açık ve şeffaf şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini belirten Akar, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukabele edeceğimizi de defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğer tarafların da uymasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.