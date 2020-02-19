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Öğretmen İnan Avşar hayat boktan videosu çekip intihar etti

Ankara'da özel bir okulda matematik öğretmeni olan İnan Avşar Youtube'da 14 dakikalık elveda videosu çektikten sonra aracında intihar etti.

Ankara-Batıkent'te İnan Avşar isimli 15 yıllık matematik öğretmeni, eğitim sisteminin kötü olmasını ve ülkede bir öğretmen olarak yaşadığı adaletsizlikleri anlattığı bir video çekip sosyal medyada yayınladıktan sonra canına kıydı.

Batıkent'te aracında intihar eden matematik öğretmeni İnan Avşar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Avşar, bir gün önce YouTube'a yüklediği videoda 'Çok mücadele ettim' diyerek eğitim sistemini ve fazla mesai saatlerini eleştirdi..

İnan Avşar, çektiği videoda "Çocuklarınızı okula göndermeyin. Çocuklarıızın beyni yıkanıyor. 15 yıllık eğitimciyim, bu işe severek giridm. babam da eğitimciydi. Çocukalrdan çok şey öğrendim. Ama şunu farkettim ki okul tamamen ticari bir hapishane. Çocukların şu an oralarda beyni yıkanıyor. Saçmasapan bir sisteme adapte etmeye çalışıyorlar çocuklarınızı. Artık çocukların yüzüne bakamıyorum. Yüzlerine bakamıyorum. Saşma sapan bir sisteme hazırlıyorum çocukları" dedi.

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