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Survivor 2020'da 2 ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor 2020 fireyle başladı, kim elendi sorusunun yanıtını veren SMS oylamasında Acun Ilıcalı 2 ünlü ismin diskalifiye olduğunu açıkladı. İki isim de ünlüler takımından. Gönüllüler takımından adadan giden isim ise bakın kimdi?

TV8 yarışması Survivor'da ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışmada ilk haftadan kimin adaya veda edeceği merak konusuydu. Gecenin sonunda sürprizler yaşandı. Gönüllülerden kim elendi diye beklerken ünlüler takımından 2 isim diskalifiye oldu. İşte Survivor ada konseyinde olanlar:

Gönüllüler takımının ilk ada konseyinde en fazla oyu alan isim Fatma olarak açıklanmıştı. Fatma’nın rakipleri de ada konseyinde belli oldu. İlk eleme adayını en çok oyu alan Ceyhun belirledi ve bu isim Makbule oldu. Ceyhun'dan sonra en çok oy alan Cemal Can ise 3. eleme adayını belirledi ve bu isim Evrim oldu.

Fatma, Makbule ve Evrim arasından en az oyu alan yarışmacı ise programa veda edecekti ve bu isim Makbule oldu.

Ünlüler takımı için çok kötü haberler

Öte yandan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımını ilgilendiren kötü gelişmeyi bu açıkladı ve milli basketbolcu Şaziye İvegin'in diz sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Uğur Pektaş da sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edildi.

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