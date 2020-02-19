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Nascar’da şok eden kaza! Ryan Newman'ın felç kalma riski var

ABD'de başkan Trump'ın açılışını yaptığı Nascar'ın Daytona 500 yarışlarına yaşanan büyük kaza damga vurdu.

Pilot Ryan Newman yarışın final etabında aracın hakimiyetini kaybetti ve önce bariyerlere çarptı ardından da diğer araçlarla çarpıştı. Havada takla atıp sonrasında da alev alan araç durur durmaz sağlık ekibi de piste girdi. Güçlükle aracından çıkarılan ve hastaneye götürülen 42 yaşındaki sürücünün felç kalma riski olduğu açıklandı.

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