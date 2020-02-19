Sema Öztürk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz, dün akiam 157. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. EDHO son bölümde Bicolar ile Çakıbeyliler arasındaki savaş kızıştı. Bicolar, Yasemin'i kullanarak Boran'a tuzak kurdu ve paraların yerini öğrendi. Tuzağa düşen Boran ise Yasemin'in ihanetini öğrenince şok yaşadı.

DİZİDEN AYRILDI

Alparslan'ın avukatı Damla, Altan'ın tuzağına düşerek öldürüldü. Ünlü oyuncu Sema Öztürk ise bu sahneyle EDHO'ya veda etti.