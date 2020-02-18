DÜNYA

Türkiye karşıtı darbeci Hafter milislerinin Türkiye'ye ait gemiyi vurduk iddiası

LİBYA'da Türkiye karşıtı darbeci General Halife Hafter'in milisleri, "Türkiye'ye ait gemiyi vurduk" iddiasında bulundu.

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ortalığı karıştıran bir iddia ortaya attı. Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu öne sürüldü.

Karşılıklı açıklamalar

Bölgedeki ateşkesi ihlal eden Genaral Hafter'e bağlı milisler Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını duyurdu. Ancak bazı kaynaklar ise herhangi bir geminin vurulmadığını, Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu belirtti. Gündemin üst sıralarına yerleşen iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. 

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