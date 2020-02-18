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Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu! Ağır Romantik filminin galasında gergin anlar

Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası gerçekleşti. Geceye, Tuvana Türkay'ın gafı damga vurdu.

Ağır Romantik filminin galasında Onur Tuna, 'Çekimlerde çok eğlendik' şeklinde bir açıklamada bulundu. Tuna'nın ardından mikrofonu devralan Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi.

İşte o anlar...

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