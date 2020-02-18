Türk bilim heyeti Antarktika'da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini yapacak olan 24 kişilik heyet Antarktika'ya ulaştı. 9 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle yola çıkan heyetin ilk görüntüleri Antarktika'dan geldi. Görüntülerde Antarktika yolculuğunun yanı sıra, heyetin inceleme yapacağı gemide Türk bayrağı açması da yer alıyor.