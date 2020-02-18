KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Şampiyonluk adayım Trabzonspor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un şampiyonluk şansının bittiğini düşünüyorum. Şampiyonluk için dört aday var. Trabzonspor'u birinci aday olarak görüyorum. İkinci dayım Başakşehir. Üçüncü şampiyonluk adayım Galatasaray sonra da Sivasspor.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un şampiyonluk şansının bittiğini düşünüyorum. Şampiyonluk için dört aday var. Trabzonspor'u birinci aday olarak görüyorum. İkinci dayım Başakşehir. Üçüncü şampiyonluk adayım Galatasaray sonra da Sivasspor.'' dedi.

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