Serdar Ali Çelikler: Şampiyonluk adayım Trabzonspor

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un şampiyonluk şansının bittiğini düşünüyorum. Şampiyonluk için dört aday var. Trabzonspor'u birinci aday olarak görüyorum. İkinci dayım Başakşehir. Üçüncü şampiyonluk adayım Galatasaray sonra da Sivasspor.'' dedi.