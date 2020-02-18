Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! Teşebbüs edenin sonu mezarda bitecek

MHP lideri Devlet BahçeliBahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarına "Nüfus kütüğünü Suriye Arap kütüğüne mi aldırdın?" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli, "Yeni darbe tehdidi" söylentisiyle ilgili de "Bu sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. İhtimali dillendirmek bile bu ülkeye ihanet. Darbeye teşebbüs edenin sonu mezarda bitecektir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Seyredecek kadar aciz, basiretsiz değiliz"

-Siyaset bir akıl işidir devlet yönetimi ise adalet ve ahlak üzerine bina edilmelidir. Karambole temsil olmuş toplumlar şarampole devrilmeye mahkûmdur. Biz nerede susup nerede konuşacağımızı bilecek, bununla yetinmeyip, gür bir sedayla beyan edecek akıl sahibiyiz. Tehlikeler kapımıza dayandığında seyredecek kadar aciz, basiretsiz değiliz. Boş lafa karnımız toktur.

Türkiye bir yandan sınır ötesinde bir yandan da sınır içinde milli bir direniş halindedir.

"Şu anki mücadele parti üstü bir manadadır"

-Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir. Şu anki mücadele parti üstü bir manadadır. Türkiye neden Suriye'de diyen bilhassa küresel güçlere sizin orada ne hakkınız var demek hakkımızdır. Akıl ve vicdan tutulması yaşayan Esad kendi halkının kanını akıtmaktadır.

"Çirkeflikleri görmeyelim mi?"

Olan biten çirkeflikleri görmeyelim mi? Taşın altına gövdemizi koymayalım mı? Kaderimize razı olup kulağımızın üzerine yatmamız mı bekleniyor. İblis'in fazla mesai yaptığı İdlib ateş çemberine alınmış durumda. Türkiye sınırında kurulan çadır kentin nüfusu 500 bine ulaştı. Çocukların feryadı kulaklarda yankılanıyor.