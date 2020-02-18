Müjdat Yetkiner'in Ali Koç ve Ersun Yanal'la ilgili mesajları canlı yayında ifşa oldu

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı sırada kulüpte görev alan ve sarı-lacivertli formayı en çok giyen futbolcular arasında yer alan Müjdat Yetkiner, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programda canlı yayında Ahmet Çakar'a Ali Koç ve Ersun Yanal'ı kötüleyen mesajlar attığı ortaya çıktı.

'İsim verme hocam'

Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a attığı mesajın içeriğinde en çok dikkat çeken detay ise 'isim verme hocam' ifadesi oldu. Müjdat Yetkiner, Twitter'da TT listesine girerken Ali Koç'un bu konuyla alakalı yapacağı açıklama merakla beklenir oldu.

Ali Koç görevden almıştı

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe Kulübü'nde altyapı gençlik ve geliştirme kurulunda koordinatör olarak göre yapıyordu. Ali Koç göreve geldiğinde 2018 yılında Müjdat Yetkiner'le yolları ayırmıştı.