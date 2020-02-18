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Elazığ'da depremzede çadırında yangın

Elazığ'da depremzede ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar mahallesi İstasyon caddesindeki alanda depremzede ailenin kaldığı çadırda, ısınmak için kullanılan tüplü ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Aile bireyleri uykudayken, son anda alevleri fark edip kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında, vücudunda oluşan yanık nedeniyle yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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