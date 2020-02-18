MEDYA

Yasak Elma 70. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 70. yeni bölümüyle 24 Şubat 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 24 Şubat 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Yunanistan'da dünyayı utandıran görüntüler!
Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları
İstanbul Pendik'te servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Türk ile Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü
Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı
Vuslat 42. bölüm fragmanı
Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
Güvercin 11. bölüm fragmanı
Babil 6. bölüm fragmanı
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru nasıl yapılır e okul başvuru ekranı
Mucize Doktor 23. bölüm 2. fragmanı
Survivor Derya Can Göçen nereli eşi ve çocukları kimdir? 40 yaşında çıktı