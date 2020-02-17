Survivor Evrim açım deyip ağlayarak isyan etti:

Survivor 2020'nin 17 Şubat Pazartesi yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımından Evrim, ada hayatına isyan etti.

Adanın zor şartlarına uyum sağlamakta zorlanan Evrim, gözyaşları içinde, şu sözlerle isyan etti:

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor. Sohbet etmek istiyorum. Çay, kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk. Lütfen bana insan gibi bir kahve verebilir misiniz? Bir insanla adanın dışında bir sohbet etmek istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Yastık yok, boynum ağrıyor. Pislik cabası... Daha ne söyleyebilirim ki? Moralim çok bozuk."