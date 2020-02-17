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Karagümrük Giresunspor maçını bir köpek durdurdu

Görüntüler Karagümrük Vefa Stadyumu’ndan. Oyuna dahil olmaya çalışan ve top hakimiyeti de yüksek olan bu oyuncu yüzünden maça bir süre ara verildi

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Giresunspor’u Vefa stadında ağırlayan Fatih Karagümrük, bu galibiyetle Play-Off potası ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Fatih Karagümrük, Giresunspor’un 6 maçlık yenilmezlik serisine son verirken maça bir köpek damgasını vurdu. Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanırken sahaya atlayan bir köpek, topla oynamaya başladı. İki takım oyuncuları da köpeği saha dışına çıkarmaya çalıştı.

Köpek, futbolcuların çabalarıyla saha dışına çıkarılırken, kısa bir süre sonra sahaya tekrar giren köpek topla oynamaya başladı. O anlar sosyal medyanın da gündemine girdi.

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