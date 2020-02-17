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Çatalca’da taş yüklü kamyon tehlike saçtı! Arkasındaki yazı dikkat çekti

Çatalca’da arka kapağı olmayan taş yüklü kamyonun trafikte tehlike saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonun arkasındaki "taş düşebilir" uyarısı ise dikkat çekti.

Çatalca’da trafikte seyir halinde taş yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı. Arka kapağı da olmayan kamyon seyir halinde olan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri hayrete düşüren o anlarlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyonun arka kapağı kapalı olmadan taş taşıdığı görülüyor. Kamyonun arkasında yer alan "taş düşebilir" yazısı ise dikkat çekiyor.

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