Çatalca’da taş yüklü kamyon tehlike saçtı! Arkasındaki yazı dikkat çekti

Çatalca’da trafikte seyir halinde taş yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı. Arka kapağı da olmayan kamyon seyir halinde olan diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri hayrete düşüren o anlarlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kamyonun arka kapağı kapalı olmadan taş taşıdığı görülüyor. Kamyonun arkasında yer alan "taş düşebilir" yazısı ise dikkat çekiyor.