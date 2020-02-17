DÜNYA

İngiltere'de rüzgarın havalandırdığı kontrplak adamın kafasına çarptı!

İNGİLTERE, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı.

İngiltere'nin Leicestershire kentinde fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak Ben Newberry adlı bir adamın başına çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan Ben Newberry'nin yanında bulunan arkadaşları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Ben Newberry'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yetkililer Ciara Fırtası'ndan sonra Dennis Fırtasını'nın ülkede etkili olması sebebiyle vatandaşları bu tip kazalara karşı uyardı.

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