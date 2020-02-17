Moussa Marega ırkçı tezahüratlar sonrası sahayı terk etti

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto karşılaşmasında 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Moussa Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi. Moussa Marega, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

"Bu utanç verici": Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti. Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi.

Marega'nın golüyle 2-1 kazandı: Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega'nın yerine Manafa'yı oyuna aldı. Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.

''Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz'': Conceiçao, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirdi. Sergio Conceiçao, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti." dedi

Portekiz'deki sol hükümetin üyeleri de Marega'nın uğradığı ırkçı sözlü saldırıya "Tolerans gösterilemeyeceğini" vurgulayıp, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.